الإدارة المحلية تطلب رفع الجاهزية في البلديات
الجمعة، 05-12-2025 09:59 م
الوكيل الإخباري-   اطلعت وزارة الإدارة المحلية على تقارير دائرة الأرصاد الجوية والخرائط الجوية التي وصلت إليها بموجب اتفاقية نظام الإنذار المبكر، والتي تُظهر حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة يوم غد السبت.اضافة اعلان


وحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، قامت الوزارة بتوزيع الخرائط التي تُظهر المناطق مرتفعة الخطورة، والمناطق شديدة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومنخفضة الخطورة، والمواقع الحرجة.

ووجّهت رؤساء لجان البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومديري الشؤون البلدية إلى متابعة هذه المواقع ميدانيًا اليوم الجمعة وغدًا السبت، لضمان جاهزية الأودية ومجاري السيول والقنوات والعبارات الصندوقية والأنبوبية ومصارف مياه الأمطار.

وأوعزت الوزارة إلى رؤساء لجان البلديات والمديرين في كافة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديري الشؤون البلدية بالإشراف الشخصي على الاستعدادات، وفتح غرف طوارئ، والتنسيق مع الجهات المعنية من حكام إداريين والدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة، لضمان حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وشدّدت الوزارة على أن أي تقصير في تنفيذ الإجراءات المطلوبة أو متابعة المواقع الخطرة سيُعرّض المقصرين للمساءلة.
 
 


