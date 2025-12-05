الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)

11:57 م

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمدّد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاثة أعوام إضافية حتى عام ٢٠٢٩. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة بهذا القرار الذي يترجم أهمية دور الأنروا الحيوي والهام الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.



وشدّد المجالي على أن التصويت يعبّر عن الإرادة الدولية باستمرار قيام الأنروا بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والتي تشكّل قضيتهم إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تُحَل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة خصوصًا القرار رقم ١٩٤ وبما يضمن حقهم في العودة والتعويض.



وأشار المجالي إلى أهمية استمرار حشد الدعم الدولي السياسي والمالي لتواصل الأنروا القيام بدورها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وخصوصًا في قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة، مجدّدًا التأكيد على مواصلة المملكة بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين دعم عمل الوكالة لتستمر في تقديم خدماتها الحيوية والقيام بدورها الهام.

