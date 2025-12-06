ابتكار ثوري: أول مأوى بشري على المريخ قد يُصنع من مصدر غير متوقع

وتقوم الفكرة على استخدام نوعين من الميكروبات:
Chroococcidiopsis القادرة على تحمّل الظروف القاسية المشابهة للمريخ وإنتاج الأكسجين.
Sporosarcina pasteurii التي تفرز إنزيمًا يرسّب كربونات الكالسيوم لتكوين “خرسانة” طبيعية تربط جزيئات التربة.
يرى الباحثون أنّ هذا النهج يخفّض التكلفة الهائلة لشحن مواد البناء من الأرض، ويُتيح تصنيع مساكن مكتفية ذاتيًا تدعم الحياة في بيئة المريخ القاسية. كما يمكن استغلال نواتج العملية، مثل الأكسجين والأمونيا، في أنظمة دعم الحياة والزراعة.
ورغم تأخّر جلب عينات حقيقية من تربة المريخ للاختبارات النهائية، تؤكد الدراسة المنشورة في Frontiers in Microbiology في 2 ديسمبر أن تقنيات البناء الحيوي قد تمهّد الطريق لأول موطن بشري على الكوكب الأحمر.
