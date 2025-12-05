السبت 2025-12-06 12:06 ص

ولي العهد: لحظة تاريخية نعيشها اليوم

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
الجمعة، 05-12-2025 10:41 م
الوكيل الإخباري-   قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر انستغرام: "لحظة تاريخية نعيشها اليوم.. فخورون بالإنجاز العظيم للأردن.. حلم يكتب بداية جديدة لكرة القدم الأردنية".اضافة اعلان


ويأتي حديث ولي العهد على منصة (إنستغرام) بعد أن جاء المنتخب الوطني لكرة القدم، في المجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام لأول مرة في 3 دول هي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

وعقدت اليوم قرعة كأس العالم 20256، في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية، بالعاصمة الأميركية واشنطن، حيث تعتبر هذه النسخة من البطولة هي الكبرى في تاريخ كأس العالم، إذ تشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا كما كان في النسخ السابقة.

وضمت مجموعة النشامى كل من "الأرجنتين، والنمسا، والجزائر".
 
 


gnews

