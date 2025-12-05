النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال

السبت 2025-12-06 12:06 ص

الجمعة، 05-12-2025 10:08 م
الوكيل الإخباري- وجد المنتخب الوطني نفسه أمام واحدة من أقوى مجموعات كأس العالم 2026، بعد أن أوقعته القرعة في مجموعة نارية تضم الأرجنتين بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي، إلى جانب الجزائر والنمسا، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.اضافة اعلان


ويُعدّ وجود المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، التحدي الأبرز للنشامى، الذين يدخلون مشاركتهم التاريخية الأولى في المونديال بطموحات كبيرة، مستندين إلى الأداء اللافت الذي قدّموه في التصفيات، وإلى حالة الانسجام الفني والذهني التي يعيشها الفريق بقيادة المهاجم البارز يزن النعيمات ورفاقه.
 
 


