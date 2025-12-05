النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال

ويُعدّ وجود المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، التحدي الأبرز للنشامى، الذين يدخلون مشاركتهم التاريخية الأولى في المونديال بطموحات كبيرة، مستندين إلى الأداء اللافت الذي قدّموه في التصفيات، وإلى حالة الانسجام الفني والذهني التي يعيشها الفريق بقيادة المهاجم البارز يزن النعيمات ورفاقه.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)
-
الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
-
ولي العهد: لحظة تاريخية نعيشها اليوم
-
الإدارة المحلية تطلب رفع الجاهزية في البلديات
-
الأردن ودول عدة يعربون عن قلقهم من تصريحات إسرائيل بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد
-
أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ القصوى
-
وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني
-
الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026