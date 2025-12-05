السبت 2025-12-06 12:06 ص

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
ارشيفية
الجمعة، 05-12-2025 10:53 م
الوكيل الإخباري-   دعت مديرية الأمن العام ونظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم استقرار جوي متوقعة وهطول الأمطار بمشيئة الله، قد تكون غزيرة أحياناً إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.اضافة اعلان


كما دعت المديرية الى التأني أثناء القيادة وضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.

وأهابت المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.

وأكدت على عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر

أسواق ومال روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر

أنهت الأسهم الأوربية تعاملات اليوم الجمعة على تباين ملحوظ بين مكاسب في بعض المؤشرات وضغوط في أخرى، وذلك مع ترقب المستثمرين اجتماع بنك الاتحاد الفدرالي المقرر الأسبوع المقبل. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأو

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها الأسبوعية على تباين

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

أخبار محلية الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

ولي العهد عبر انستغرام: لحظة تاريخية نعيشها اليوم

أخبار محلية ولي العهد: لحظة تاريخية نعيشها اليوم

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم جنين بالضفة المحتلة

النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال

أخبار محلية النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال



 
 





الأكثر مشاهدة