البريد الأردني ووزارة الشباب تبحثان تعزيز برامج التجارة الإلكترونية

وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، يأتي تنفيذ البرنامج في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة وشركة البريد الأردني، التي تهدف إلى تمكين الشباب في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تدريبهم على المهارات الأساسية والمتقدمة، وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية إلكترونية ناجحة وتعزيز مشاركة الشباب في ريادة الأعمال الرقمية بما يعزز من فرصهم في دخول السوق الرقمي المحلي والعالمي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشباب: دعم الشباب أولوية قصوى ومسؤولية وطنية
-
الأردن يفضح ويكشف سياسات حكومة الكيان أمام العالم
-
وفود دبلوماسية رفيعة المستوى تزور البترا في يوم السياحة العالمي
-
إنجاز زراعي جديد .. مختبر متطور لإنتاج تقاوي بطاطا عالية الجودة
-
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر لأطباء الدماغ والأعصاب
-
وفاة شاب وإصابة طفل بمشاجرة في جبل طارق بالزرقاء
-
إطلاق تقرير حالة الأرشيف لوثائق البلديات في الأردن
-
السفارة السعودية في عمّان تحتفل باليوم الوطني الـ95