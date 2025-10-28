الثلاثاء 2025-10-28 11:52 ص
 

البلقاء التطبيقية تتأهل للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ26

مبنى جامعة البلقاء التطبيقية في السلط
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري-    تأهلت جامعة البلقاء التطبيقية للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ26، الذي يعقد في جامعة نزوى بسلطنة عُمان بداية الشهر المقبل، بعنوان "الفرص والتحديات أمام المؤسسات التعليمية في ظل التطورات التكنولوجية."

اضافة اعلان


وتأهل كل من الطالب علاء الرحامنة من كلية الأمير عبدالله بن غازي لتكنولوجيا المعلومات والطالبة نور العلوان من كلية الطب، بإشراف الدكتورة إيمان الغنانيم من كلية السلط للعلوم الإنسانية، عن بحث يجمع بين علوم الشريعة والطب والذكاء الاصطناعي، في إطار علمي مبتكر يجسد التكامل بين العلوم الإنسانية والتطبيقية.


كما تأهل بحث علمي بعنوان "أثر الواقع الافتراضي في تحسين الصحة النفسية لدى طلبة تخصص الواقع الافتراضي في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة البلقاء التطبيقية" للطالبة ليان الساكت من كلية الذكاء الاصطناعي، بإشراف الدكتورة بادرة أبو رمان من كلية السلط للعلوم الإنسانية ضمن محور العلوم الإنسانية.


ووفقا للجامعة، اختير البحث من بين أكثر من 150 بحثا مشاركا من مختلف الجامعات العربية، نظرا لتميزه في الدمج بين التكنولوجيا الحديثة ومجال الصحة النفسية، ما أهل الطالبة لتمثيل الأردن والبلقاء التطبيقية في المرحلة النهائية من الملتقى .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس جمهورية ساحل العاج

عربي ودولي إعادة انتخاب "الحسن وتارا" رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة

ارشيفية

أخبار محلية نجاح سائق في تفادي حادث على طريق البحر الميت

مبنى جامعة البلقاء التطبيقية في السلط

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تتأهل للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ26

cy

أخبار الشركات بنك الإسكان يطلق حملة استرداد نقدي لعملاء Iskan Youth وفرصة لربح سيارة

ة

فن ومشاهير الملحن محمد يحيى يفتح النار على عمرو أديب بسبب "الحاجة نبيلة"

صندوق المعونة الوطنية

خاص بالوكيل صندوق المعونة: 5534 طلباً للمعونات الطارئة منذ إطلاق الخدمة إلكترونياً

58

فن ومشاهير دراما رمضان 2026 تشهد عودة نجوم كبار بعد غياب

تعبيرية

اقتصاد محلي جمعية وكلاء السيارات: السوق مقبل على الاستقرار ومخزون السيارات يكفي الطلب لعام مقبل



 
 





الأكثر مشاهدة