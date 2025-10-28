البلقاء التطبيقية تتأهل للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ26

الوكيل الإخباري- تأهلت جامعة البلقاء التطبيقية للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ26، الذي يعقد في جامعة نزوى بسلطنة عُمان بداية الشهر المقبل، بعنوان "الفرص والتحديات أمام المؤسسات التعليمية في ظل التطورات التكنولوجية."

اضافة اعلان



وتأهل كل من الطالب علاء الرحامنة من كلية الأمير عبدالله بن غازي لتكنولوجيا المعلومات والطالبة نور العلوان من كلية الطب، بإشراف الدكتورة إيمان الغنانيم من كلية السلط للعلوم الإنسانية، عن بحث يجمع بين علوم الشريعة والطب والذكاء الاصطناعي، في إطار علمي مبتكر يجسد التكامل بين العلوم الإنسانية والتطبيقية.



كما تأهل بحث علمي بعنوان "أثر الواقع الافتراضي في تحسين الصحة النفسية لدى طلبة تخصص الواقع الافتراضي في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة البلقاء التطبيقية" للطالبة ليان الساكت من كلية الذكاء الاصطناعي، بإشراف الدكتورة بادرة أبو رمان من كلية السلط للعلوم الإنسانية ضمن محور العلوم الإنسانية.