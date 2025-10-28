البلقاء التطبيقية تتأهل للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ26

وتأهل كل من الطالب علاء الرحامنة من كلية الأمير عبدالله بن غازي لتكنولوجيا المعلومات والطالبة نور العلوان من كلية الطب، بإشراف الدكتورة إيمان الغنانيم من كلية السلط للعلوم الإنسانية، عن بحث يجمع بين علوم الشريعة والطب والذكاء الاصطناعي، في إطار علمي مبتكر يجسد التكامل بين العلوم الإنسانية والتطبيقية.
كما تأهل بحث علمي بعنوان "أثر الواقع الافتراضي في تحسين الصحة النفسية لدى طلبة تخصص الواقع الافتراضي في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة البلقاء التطبيقية" للطالبة ليان الساكت من كلية الذكاء الاصطناعي، بإشراف الدكتورة بادرة أبو رمان من كلية السلط للعلوم الإنسانية ضمن محور العلوم الإنسانية.
ووفقا للجامعة، اختير البحث من بين أكثر من 150 بحثا مشاركا من مختلف الجامعات العربية، نظرا لتميزه في الدمج بين التكنولوجيا الحديثة ومجال الصحة النفسية، ما أهل الطالبة لتمثيل الأردن والبلقاء التطبيقية في المرحلة النهائية من الملتقى .
