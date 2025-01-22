 
الأربعاء 2025-01-22 10:27 ص
 

البنك الدولي يؤكد ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 22-01-2025 09:35 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.2% و2.6% خلال الشهرين الماضيين على التوالي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك (التضخم) في نهاية العام الماضي.اضافة اعلان


وفي تقرير البنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل "طفيف جدًا" بنسبة 0.1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.

ووفقًا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.56% خلال العام 2024 مقارنةً مع عام 2023. وعلى المستوى الشهري، سجلت أسعار المستهلك لشهر كانون الأول ارتفاعًا بنسبة 1.77% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023. وعليه، بلغ الرقم القياسي لعام 2024 ما مقداره 110.71 مقابل 109.02 لعام 2023.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى ترؤس وزيري زراعة الأردن ومصر الدورة السابعة لاجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة، حيث يلتزم البلدان بزيادة التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية من خلال إزالة العوائق وتشجيع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهما في مجال الأمن الغذائي.

عالميًا، لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعًا في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ تُظهر المعلومات من أحدث شهر بين أيلول وكانون الأول 2024 والتي تتوفر عنها بيانات التضخم في أسعار المواد الغذائية أن التضخم أعلى من 5% يُشاهد في 72.2% من البلدان المنخفضة الدخل (أعلى بنسبة 3.4 نقطة مئوية منذ آخر تحديث في 13 كانون الأول 2024)، و43.5% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (أقل بنسبة 3.2 نقطة مئوية)، و38% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (أعلى بنسبة 5.0 نقاط مئوية)، و7.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع (أعلى بنسبة 3.5 نقطة مئوية).

وبالقيمة الحقيقية، تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 43.5% من البلدان البالغ عددها 161 دولة حيث تتوفر البيانات.
 
gnews

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