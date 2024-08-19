"التدريب المهني" تعلن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيا

الوكيل الإخباري-أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونيا للدور الثاني للعام التدريبي 2024/2025 في معاهدها في محافظات المملكة، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، إلى جانب تواجد المرشدين المهنيين في المعاهد كافة لتسهيل تسجيل المتدربين إلكترونيا من خلال الرابط التالي: (https:ereg.vtc.gov.jo).

اضافة اعلان



وقال مدير عام المؤسسة الدكتور أحمد مفلح الغرايبة، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن الخطوة تأتي في إطار استمرار عملية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، انطلاقا من مبدأ المهارات الخضراء المتوافقة مع المعايير الدولية، مبينا أن المؤسسة استكملت استعداداتها لاستقبال الملتحقين الجدد في البرامج التدريبية المتاحة ضمن مختلف التخصصات المهنية.



وأشار إلى أن المؤسسة لديها 30 معهدا وتضم 257 مشغلا، بطاقة استيعابية تبلغ أكثـر من 10 آلاف متدرب ومتدربة، وتبلغ طاقتها التشغيلية نحو 20 ألف متدرب، حيث التحق العام الماضي في البرامج التدريبية من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم 3521 متدربا ومتدربة، و4968 متدربا من حملة الثانوية العامة، إضافة إلى وجود 128 برنامجا تدريبيا معتمدا من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.



وقال إن المؤسسة عملت على تأهيل معظم المعاهد لتقديم خدمات تدريب للأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود معهد متخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في الرصيفة.



وأكد الغرايبة، أهمية التدريب المهني والتقني كخيار استراتيجي لبناء الوطن ومكافحة الفقر والبطالة، وربط البرامج التدريبية في المؤسسة بحاجات سوق العمل، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، وتحديث المناهج، وتحسين القدرات الإدارية والفنية للموارد البشرية لمواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل.