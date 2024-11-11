التربية: أوقفنا اعتماد المدارس الدولية التركية والطلبة المفصولين سجلوا قبل القرار

02:36 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة بأن الـ 92 طالباً المفصولين من الجامعات الأردنية كانوا على مقاعد الدراسة في مرحلة الثانوية العامة بتركيا بوقت صدور قرار وقف اعتماد المدارس الدولية والخاصة التركية . اضافة اعلان





وبيّن أن الوزارة استثنت الطلبة الذين سجلوا بالمدارس التركية ما قبل صدور قرار وقف اعتماد المدارس الدولية والخاصة التركية، ليتبين فيما بعد أن 92 منهم حصلوا على شهاداتهم عن طريق التزوير .



وأضاف بأن الطالب الذي يثبت حصوله على شهادة الثانوية العامة من خلال التزوير سيتم سحب شهادة البكالوريوس منه حتى بعد تخرجه من الجامعة ، حيث سيتم مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسحب شهادته ووقف اعتمادها فوراً .



يشار الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أمس الأحد عن قرار مجلس التعليم العالي بفصل 92 طالباً من الجامعات الاردنية بعد أن تبين حصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية غير صحيحة (مزورة) .