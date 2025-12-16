مستشار الشرع: نسعى لإصلاح وترميم الشقوق التي خلفها النظام السابق

وأضاف زيدان، أن الحكومة السورية معنية بالسيطرة على "التراب السوري من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".
وشدد على أن الطرف السوري هو المعني بمكافحة كل ما يتعلق بأشكال الإرهاب داخل البلاد، مبينا أن الولايات المتحدة تتعاون مع الحكومة السورية كقوة شرعية حقيقية تبسط سيطرتها على كامل التراب السوري.
وأكد أن الأردن كان حليفا وشقيقا وصديقا للشعب السوري والداعم للشؤون الداخلية والعربية والدولية.
