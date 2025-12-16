الثلاثاء 2025-12-16 10:55 م

مستشار الشرع: نسعى لإصلاح وترميم الشقوق التي خلفها النظام السابق

الثلاثاء، 16-12-2025 10:24 م
الوكيل الإخباري-  قال المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد موفق زيدان، الثلاثاء، إن الحكومة السورية تسعى منذ اليوم الأول لإصلاح وترميم الشقوق والكسور التي خلفها النظام السابق لمدة 60 عاما.اضافة اعلان


وأضاف زيدان، أن الحكومة السورية معنية بالسيطرة على "التراب السوري من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".

وشدد على أن الطرف السوري هو المعني بمكافحة كل ما يتعلق بأشكال الإرهاب داخل البلاد، مبينا أن الولايات المتحدة تتعاون مع الحكومة السورية كقوة شرعية حقيقية تبسط سيطرتها على كامل التراب السوري.

وأكد أن الأردن كان حليفا وشقيقا وصديقا للشعب السوري والداعم للشؤون الداخلية والعربية والدولية.
 
 


