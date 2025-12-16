الثلاثاء 2025-12-16 10:54 م

بريطانيا تحذر مواطنيها ورعاياها من السفر والتواجد في مناطق عديدة بلبنان

الثلاثاء، 16-12-2025 10:36 م
الوكيل الإخباري-   حذرت وزارة الخارجية البريطانية مواطني بلادها من السفر إلى لبنان، وذكرت في تعميم صادر عنها أجزاء عديدة من البلاد محذرة من السفر إليها أو التواجد فيها، ومنها العاصمة بيروت وضواحيها.اضافة اعلان


وجاء في تعميم محدث للخارجية البريطانية بهذا الخصوص: "وزارة الخارجية البريطانية تنصح بعدم السفر إلى أجزاء كبيرة من لبنان بما في ذلك: مناطق في بيروت وضواحيها الجنوبية، جنوب لبنان حتى جنوب نهر الليطاني، محافظة النبطية، مناطق واسعة في البقاع وبعلبك-الهرمل، مناطق في الشمال ومحافظة عكار، المخيمات الفلسطينية، وبعض المناطق القريبة من الحدود مع سوريا".

وذكر التعميم أن هذه المناطق محددة بخريطة وتفاصيل واضحة في نصائح السفر الرسمية.

