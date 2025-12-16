بريطانيا تحذر مواطنيها ورعاياها من السفر والتواجد في مناطق عديدة بلبنان

وجاء في تعميم محدث للخارجية البريطانية بهذا الخصوص: "وزارة الخارجية البريطانية تنصح بعدم السفر إلى أجزاء كبيرة من لبنان بما في ذلك: مناطق في بيروت وضواحيها الجنوبية، جنوب لبنان حتى جنوب نهر الليطاني، محافظة النبطية، مناطق واسعة في البقاع وبعلبك-الهرمل، مناطق في الشمال ومحافظة عكار، المخيمات الفلسطينية، وبعض المناطق القريبة من الحدود مع سوريا".
وذكر التعميم أن هذه المناطق محددة بخريطة وتفاصيل واضحة في نصائح السفر الرسمية.
روسيا اليوم
