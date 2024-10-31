التربية تذكر اولياء الامور بساعات دوام المدارس الجديدة

واوضحت الوزارة انه في الساعة ( 7:45 ) تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة،ويكون دوام المدارس كالآتي:
** مدارس الفترة الواحدة
-( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي
-( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى
-( 45 ) دقيقة مدة الحصة
** مدارس الفترتين
تُلغى استراحة الـ 5 دقائق، ويكون الدوام في:
-- الفترة الصباحية
- ( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي
- ( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى
- ( 35 ) دقيقة مدة الحصة
-- الفترة المسائية
- ( 12:50 ) يبدأ الطابور الصباحي
- ( 1:00 ) تبدأ الحصة الأولى
- ( 35 ) دقيقة مدة الحصة
وبينت ان دوام الموظفين في مراكز المديريات في ( 8:00 ) صباحًا.
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