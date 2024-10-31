 
الخميس 2024-10-31 04:00 م
 

التربية تذكر اولياء الامور بساعات دوام المدارس الجديدة

طلبة مدارس حكومية
مدارس
الخميس، 31-10-2024 03:03 م

الوكيل الإخباري-     نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحاتها على مواقع التواصل ، تذكير بساعات الدوام المدرسي الجديدة التي ستطبق اعتبارا من يوم الأحد المقبل ( 3/ 11/ 2024 )،وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.

واوضحت الوزارة انه في الساعة ( 7:45 ) تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة،ويكون  دوام المدارس كالآتي:

** مدارس الفترة الواحدة 
-( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي
-( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى
-( 45 ) دقيقة مدة الحصة
** مدارس الفترتين 
تُلغى استراحة الـ 5 دقائق، ويكون الدوام في:
-- الفترة الصباحية
- ( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي
- ( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى
-  ( 35 ) دقيقة مدة الحصة
-- الفترة المسائية
- ( 12:50 ) يبدأ الطابور الصباحي
- ( 1:00 ) تبدأ الحصة الأولى
- ( 35 ) دقيقة مدة الحصة
وبينت ان  دوام الموظفين في مراكز المديريات في ( 8:00 ) صباحًا.

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