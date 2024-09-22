التربية تلوح بتطبيق النظام على المتغيبين عن الدوام السبت المقبل

وبين العمري ، الأحد، أنه لا يسمح للطالب بالتغيب عن الدوام المدرسي ما لم يكن هنالك مبرر أو عذر مرضي أو قهري موثق بتقرير، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة غيابه بعذر أو دون عذر عن 10% من مجموع أيام الدوام المدرسي، وإذا تجاوز غيابه هذه السنة يعيد دراسة صفه.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة حضور وغياب الطلبة عبر منصة تابعة لها، تتولى إدارة كل مدرسة تعبئة المنصة يوميا بالغياب والحضور.
في ذات السياق، أكد العمري أن الوزارة ستعتبر كل من لم يلتزم بالدوام المدرسي أمس السبت إضافة إلى يوم السبت المقبل متغيباً عن دوامه، ليضاف إلى نسبة الغياب المسموح بها للطلبة.
وقررت الوزارة دوام طلبة المدارس الحكومية في هذين اليومين عوضاً عن يومي الاثنين والأربعاء 9 و 11 من الشهر الحالي اللذين علَقت الوزارة الدوام خلالهما بالتزامن مع إجراء الانتخابات النيابية.
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