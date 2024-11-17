"التربية" تنظم حفل إطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، حفل إطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني، للياقة البدنية، الدورة الـ19 للعام الدراسي 2024/2025، والذي أقيم في مخيم شهداء معركة الكرامة الكشفي الدائم في الشونة الجنوبية، بمشاركة 850 ألف طالب وطالبة من جميع مدارس المملكة الخاصة والعسكرية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

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وقال مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة، الدكتور أجمل طويقات، إن الجائزة التي انطلقت دورتها الأولى عام 2005، تأتي بمبادرة ملكية سامية لتضاف إلى سلسلة المبادرات الملكية الداعمة والمساندة لطلبة المدارس.