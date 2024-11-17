"التربية" تنظم حفل إطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

وقال مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة، الدكتور أجمل طويقات، إن الجائزة التي انطلقت دورتها الأولى عام 2005، تأتي بمبادرة ملكية سامية لتضاف إلى سلسلة المبادرات الملكية الداعمة والمساندة لطلبة المدارس.
وبين طويقات، أهمية الجائزة التي تعد محورًا مهمًا يتيح للطلبة تحقيق التوازن من خلال إعداد طالب معتز بوطنه وقيادته الهاشمية، داعيًا إلى دعم جهود نشر ثقافة النشاط الرياضي التي تفتح لطلبتنا آفاق المنافسة والإبداع.
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