التربية تنعى طالبا بالصف العاشر

الوكيل الإخباري- ببالغ الحزن والأسى، تنعى مديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة للبنين أحد طلبتها الأعزاء من أبناء الحركة الكشفية، الطالب مهند نايف العيايدة من الصف العاشر. اضافة اعلان





سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته،وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.