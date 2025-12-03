التربية : خطة وطنية شاملة لتحسين مرتبة الأردن على مؤشر المعرفة العالمي

وبحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025 الذي يتضمن تنفيذ خطط عمل لتحسين تنافسية الأردن في عدد من المؤشرات الدولية من ضمنها مؤشر المعرفة العالمي، اعتمدت الحكومة خطة عمل تنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقرير من قبل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية والتي تم إعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المكلفة بالعمل على توجيه كافة الجهود المتعلقة بهذا المؤشر.
حيث عملت الوزارة خلال السنوات السابقة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحليل نتائج الاردن في المؤشر وتحديد أولويات لتحسين التنافسية ، وتعميم الخطة ومتابعة تنفيذها.
ويعكس هذا التقدم التزام الأردن الراسخ بتطوير منظومة المعرفة في الأردن وتعزيز تنافسيته في المؤشرات الدولية ضمن جهود تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لتعزيز الاقتصاد المعرفي الأردني القائم على الإبداع والتكنولوجيا.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً الخميس - أسماء
-
التنفيذ القضائي يحذر المواطنين من مفاجآت قانونية قبل السفر
-
قطامش: جاهزون لاستقبال المرضى المتوقّعين ضمن الاتفاقية مع الحكومة
-
"مرصد الزلازل" : تسجيل 1227 هزة أرضية منذ مطلع العام بينها 102 هزة محلية
-
مبادرة "مكاني بينكم" في لواء الكورة
-
الدوريات الخارجية: وفاة بحادث تصادم