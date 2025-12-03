الأربعاء 2025-12-03 11:35 ص

التربية : خطة وطنية شاملة لتحسين مرتبة الأردن على مؤشر المعرفة العالمي

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 03-12-2025 09:54 ص
الوكيل الإخباري-   حقّق الأردن تقدمًا جديدًا للعام الثالث على التوالي على مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، ليصل إلى المرتبة 73 من 195 دولة عالميًا، مقارنة بالمرتبة 88  من أصل 141 عام 2024، والمرتبة 97 من أصل 133 دولة في عام 2023.اضافة اعلان


وبحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025 الذي يتضمن تنفيذ خطط عمل لتحسين تنافسية الأردن في عدد من المؤشرات الدولية من ضمنها مؤشر المعرفة العالمي،  اعتمدت الحكومة خطة عمل تنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقرير من قبل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية والتي تم إعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المكلفة بالعمل على توجيه كافة الجهود المتعلقة بهذا المؤشر. 

حيث عملت الوزارة خلال السنوات السابقة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحليل نتائج الاردن في المؤشر وتحديد أولويات لتحسين التنافسية ، وتعميم الخطة ومتابعة تنفيذها.

‏ويعكس هذا التقدم التزام الأردن الراسخ بتطوير منظومة المعرفة في الأردن وتعزيز تنافسيته في المؤشرات الدولية ضمن جهود تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لتعزيز الاقتصاد المعرفي الأردني  القائم على الإبداع والتكنولوجيا.
 
 


