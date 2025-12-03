النشامى يفتتحون مشوارهم في كأس العرب بانتصار مثير على الإمارات

وسجل هدفي المباراة كل من علي علوان من ركلة جزاء، وويزن النعيمات بعد مرتدة منظمة أظهرت الانضباط التكتيكي للفريق الأردني.
وبهذا الانتصار، تصدر الأردن ترتيب المجموعة التي تضم إلى جانبه الإمارات والكويت ومصر، ليؤكد النشامى جاهزيتهم وطموحهم في المنافسة على التأهل إلى مراحل البطولة التالية.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو .. النعيمات يوجه رسالة ساخرة للمحللين الذين توقعوا خسارة المنتخب
-
هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات
-
تعميم هام من وزارة التربية والتعليم لجميع موظفيها
-
اللواء المعايطة يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب
-
الملكة رانيا العبدالله تشارك مجموعة من الأطفال احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية
-
التشكيلة الرسمية للنشامى للقاء الإمارات - أسماء
-
البطاينة يطمئن المواطنين قبل موجة الطقس البارد
-
وزير السياحة: الاستثمار السياحي في العقبة والبحر الميت وعمّان ويجب توجيهه نحو محافظات الشمال