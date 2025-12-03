الأربعاء 2025-12-03 11:34 م

النشامى يفتتحون مشوارهم في كأس العرب بانتصار مثير على الإمارات

الأربعاء، 03-12-2025 09:59 م
الوكيل الإخباري-  افتتح المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 بانتصار مهم على نظيره الإماراتي، في مباراة شهدت أداءً جماعيًا مميزًا وحماسًا كبيرًا من لاعبي النشامى.اضافة اعلان


وسجل هدفي المباراة كل من علي علوان من ركلة جزاء، وويزن النعيمات بعد مرتدة منظمة أظهرت الانضباط التكتيكي للفريق الأردني.

وبهذا الانتصار، تصدر الأردن ترتيب المجموعة التي تضم إلى جانبه الإمارات والكويت ومصر، ليؤكد النشامى جاهزيتهم وطموحهم في المنافسة على التأهل إلى مراحل البطولة التالية.
 
 


