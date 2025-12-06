الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً الأحد

الوكيل الإخباري- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) في لواء بني كنانة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 3 ظهراً وحتى 8 مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.