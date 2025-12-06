"مضغ الماء".. طريقة جديدة لترطيب الجسم وتحسين الهضم

الوكيل الإخباري- لا يقتصر الحفاظ على ترطيب الجسم على شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً، بل يعتمد أيضاً على طريقة الشرب، والمعروفة بـ "مضغ الماء".

ووفقاً لأخصائية التغذية كانيكا مالهوترا، تعني هذه الطريقة أخذ رشفات صغيرة وتحريكها ببطء في الفم قبل البلع، ما يساعد على خلط الماء باللعاب وتنشيط الإنزيمات الهاضمة، وتحسين التنسيق بين الفم والحلق والمعدة.



فوائد مضغ الماء:

تحسين الهضم والترطيب: امتصاص تدريجي للماء يعزز الترطيب ويقلل الانتفاخ بعد الشرب السريع.

السيطرة على الشهية وفقدان الوزن: يبطئ الشعور بالجوع ويزيد من إشارات الشبع، ما يقلل استهلاك السعرات قبل الوجبات.

حماية الحلق والمريء: يقلل من احتمال السعال أو الاختناق، خصوصاً لمن يعانون من حساسية الحلق

طريقة مضغ الماء الصحيحة:

تناول رشفات صغيرة بدلاً من شرب الماء دفعة واحدة.

احتفظ بالماء في الفم لمدة 4–5 ثوانٍ قبل البلع.

وزع شرب الماء بهذه الطريقة على مدار اليوم.

استخدم ماء بدرجة حرارة الغرفة.



