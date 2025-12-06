منتخب النشامى يتطلع لحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب من بوابة الكويت

الوكيل الإخباري- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الكويتي السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025.

وتندرج هذه المباراة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي مصر والإمارات.



ويختتم منتخب النشامى مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب مصر الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب البيت.



ويتربع المنتخب الوطني على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخبا مصر والكويت المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل منتخب الإمارات المجموعة بدون نقاط.