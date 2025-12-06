منتخب النشامى يتطلع لحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب من بوابة الكويت

وتندرج هذه المباراة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي مصر والإمارات.
ويختتم منتخب النشامى مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب مصر الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب البيت.
ويختتم منتخب النشامى مبارياته في الدور الأول بلقاء منتخب مصر الثلاثاء المقبل، في الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب البيت.
ويتربع المنتخب الوطني على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخبا مصر والكويت المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل منتخب الإمارات المجموعة بدون نقاط.
وكان المنتخب الوطني قد بدأ مشواره في البطولة بفوز مثير على منتخب الإمارات 2-1 الأربعاء الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل النشامى بعد قرعة المونديال.. مستعدون للتحدي ومتفائلون بالتأهل للدور التالي
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً الأحد
-
الأشغال تؤكد جاهزية غرف العمليات والفرق الميدانية للتعامل مع الأحوال الجوية
-
الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)
-
الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
-
ولي العهد: لحظة تاريخية نعيشها اليوم
-
النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال
-
الإدارة المحلية تطلب رفع الجاهزية في البلديات