سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم السبت، عن رفع جاهزيتها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المنطقة اليوم، حرصا على سلامة الزوار والمواطنين.

وأوضح رئيس غرف طوارئ الشتاء مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس محمد الهباهبة، أن السلطة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن التقلبات الجوية، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية جرى تجهيزها بكامل المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة.



وأكد أن كوادر السلطة في حالة جاهزية تامة وعلى مدار الساعة، من خلال فرق طوارئ تعمل بشكل مستمر لمراقبة مستجدات الحالة الجوية والاستجابة الفورية لأي بلاغات أو طوارئ، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة في الإقليم.



ودعت السلطة المواطنين والزوار إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع السيول خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، حفاظا على سلامتهم.



وللإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة، يمكن التواصل عبر أرقام غرف الطوارئ التالية: الغرفة الرئيسة: 0795108882 – 0770168990، الحي الجنوبي: 032150012 – 0776102259، المحمية الأثرية: 0772161594 – 0796008838.