السبت 2025-12-06 02:20 م

كيف تؤثر الأمعاء في راحة نومك ليلاً؟

السبت، 06-12-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري-   تشير أحدث الدراسات إلى أن الأمعاء تلعب دوراً أساسياً في جودة النوم، عبر ما يعرف بـ محور الأمعاء-الدماغ. الميكروبيوم المعوي، وهو مجتمع البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، يؤثر على إنتاج نواقل عصبية وهرمونات مثل السيروتونين والميلاتونين وGABA، المسؤولة عن تنظيم المزاج والنوم والاسترخاء.

اختلال الميكروبيوم مرتبط بـ الأرق والتوتر واضطرابات النوم، فيما يؤدي توازن الأمعاء إلى نوم أعمق واستجابة مناعية أفضل.


نصائح لتعزيز النوم عبر دعم الأمعاء:
تناول الأطعمة الغنية بـ البريبايوتيك والبروبيوتيك، خصوصاً المخمرة.
الحد من السكر والأطعمة المصنعة.
الحفاظ على مواعيد وجبات منتظمة.
شرب كميات كافية من الماء.
إدارة التوتر عبر تمارين الاسترخاء.


دعم صحة الأمعاء يعزز النوم العميق ويجعل الجسم أكثر راحة وانتعاشاً عند الاستيقاظ.

 

