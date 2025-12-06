مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز ويشدد إجراءات ضبط المخالفات

الوكيل الإخباري- أعلن مدير مهرجان الزيتون الوطني 25 المهندس عبدالله القضاة، قرار إعادة وزارة الزراعة الرسوم المالية لأصحاب الأفران والمخابز المشاركين في أرض المهرجان، وتحمل إدارة المهرجان التكلفة، بحيث يكتفى بخصم 20 دينارا فقط بدل غاز وخدمات النظافة، بعد أن كان المبلغ المقتطع 100 دينار عن اليوم الواحد.

وقال القضاة إن هذا القرار جاء تقديرًا للظروف التشغيلية التي واجهها مقدمو الخدمات الغذائية داخل المهرجان، وبهدف دعمهم وتشجيعهم على تقديم خدمة أفضل دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.



وأشار إلى أن الرسم السابق فُرض خلال السنوات الماضية نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد المتقدمين للمشاركة وضعف كفاءة بعضهم، الأمر الذي دفع إدارة المهرجان إلى اعتماد هذا الإجراء كأداة لفرز الجهات القادرة فعلًا على الالتزام بمعايير الجودة والاستمرارية.



وأوضح أن المهرجان يسعى دومًا إلى تعزيز المهنية في مختلف مرافقه، مؤكدًا أن إدارته تراقب عن كثب أي ممارسات غير مقبولة، ومنها محاولة بعض العائلات الحصول على أكثر من طاولة عبر التسجيل بأسماء متعددة، قائلا إنه تم بالفعل رصد هذه المخالفات والتقاط صور للطاولات المخالفة.



وأكد القضاة أن إدارة المهرجان ستتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين في الدورات المقبلة، لضمان العدالة بين المشاركين وحفاظًا على سمعة المهرجان وجودة التجربة المقدمة للزوار.