النشامى بعد قرعة المونديال.. مستعدون للتحدي ومتفائلون بالتأهل للدور التالي

الوكيل الإخباري- رفع نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم راية التحدي أمام قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي ورفاقه، كما كشفوا عن طموحاتهم وآمالهم في مجابهة منتخبي الجزائر والنمسا، متسلحين بدعم رسمي وشعبي جارف.

وجاءت لغة التحدي والثقة بعد أن وقع منتخب النشامى في المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم التي تقام خلال شهر حزيران المقبل في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.



وأوقعت القرعة التي جرت مساء أمس في واشنطن، منتخب النشامى في المجموعة التي تضم الى جانبه منتخبات الأرجنتين (بطلة مونديال 2022) والجزائر والنمسا.



وفور انتهاء القرعة، قال قائد المنتخب الوطني إحسان حداد على صفحته الشخصية على الفيسبوك إن القرعة رسمت طريقنا ونحن على أتم الاستعداد ولا نعرف سوى لغة التحدي.



وتابع الشارع المحلي بشغف أحداث القرعة، وتفاعل معها بشكل كبير، قبل ان يعلن الثقة المطلقة بقدرة نجوم المنتخب على التحدي أمام منتخبات لها ثقلها في كرة القدم العالمية.



وأكد خبراء ومتابعون محليون، أن منتخب النشامى قادر على إحداث المفاجآت في كأس العالم التي تأهل إليها لأول مرة في تاريخه، مستندين الى نجومية لاعبي المنتخب، وقدرتهم على الظهور بشكل مشرف في المحافل القوية والصعبة.



واعتبر محللون أن المنتخب الوطني جاء في مجموعة متوازنه، ويملك حظوظا في التأهل الى الدور التالي رغم صعوبة المباريات خاصة المنتخب الأرجنتيني المدجج بالنجوم العالميين، وعلى رأسهم اللاعب الأول في العالم ميسي.



وقال المحلل الدولي والآسيوي زياد عكوبة ان لا مستحيل في قاموس النشامى، حتى لو كان ميسي هو الخصم.



واعتبر أن قرعة المنتخب ليست مستحيلة، خاصة في ظل الدعم الرسمي والشعبي الذي يحظى به النشامى، الى جانب امتلاكنا لجيل من اللاعبين قادر على المنافسة في أقوى البطولات.



واعتبر المدرب الوطني ونجم الكرة الأردنية السابق أحمد هايل أن المنتخب جاء في مجموعة مناسبة مقارنة بالمجموعات الأخرى.



وقال إن مجموعه النشامى تعتبر جيده بالنسبه للمجموعات الثانيه الصعبه وتضم ثلاث مدارس كروية مختلفه من اميركا الجنوبية (الارجنتين ) واوروبا (النمسا) وافريقا (الجزائر)، وهي فرصه للاعبينا لاظهار امكانياتهم والاجمل مواجهة منتخب الارجتنين بطل كأس العالم الماضي وميسي، مؤكدا ضرورة التحضير بشكل جيد للظهور بصوره تليق بالمنتخب الوطني الذي يحظى بالدعم على اعلى المستويات.



واعتبر المدرب والنجم السابق هشام عبدالمنعم أن لا مستحيل في قاموس النشامى، وأن لاعبينا سيكونون على قدر التحدي في مواجهة ميسي ورفاقه، وكذلك النمسا والجزائر.



وأضاف: ترتيب لقاءات المنتخب في المجموعة جاءت مناسبة، وتزيد من حظوظنا في تحقيق انجاز التأهل للدور التالي، حيث سنواجه النمسا ثم الجزائر واخيرا الارجنتين وهذا أمر يدعو للتفاؤل.



وأكد المدرب الوطني الذي يعمل في قطر ماهر اسماعيل، ان القرعة كانت جيدة، مضيفا إن المواجهة الاصعب ستكون أمام الأرجنتين، فيما مباراتي النشامى امام الجزائر والنمسا ستكون أقل صعوبة، وهذا يدفعنا للتفاؤل بامكانية التأهل للدور التالي.



وأوضح اسماعيل ان منتخب النشامى المتأهل الى المونديال لأول مرة في تاريخه، يخوض المنافسات بدون أي ضغوطات، الأمر الذي يدفع اللاعبين لاظهار مهاراتهم واللعب بشكل أفضل، ما يساهم في اداء أفضل، وبالتالي القدرة على إحداث المفاجآت.



وقال المحلل الرياضي يحيى قطيشات، إن المنتخب الوطني على موعد مع التحدي في مونديال 2026, وهو قادر على اسعاد الأردنيين في هذا المحفل الرياضي العالمي.



واعتبر قطيشات أن بعض التصريحات الصادرة من مسؤولين في المنتخبات التي سنواجهها، والتي تحاول التقليل من خبرة منتخبنا، سيكون لها ردة فعل عكسية عند لاعبينا الذي سيحاولون اثبات احقيتهم في التأهل للمونديال، وبالتالي تقديم مستويات مميزة وقوية، معتبرا ان منتخب النشامى، يضم لاعبين مميزين واصحاب خبرة تؤهلهم لاحداث المفاجآت السعيدة.



وكشف عضو رابطة مشجعي النشامى في أميركا بهاء الدين عساف، عن ترتيبات خاصة لتشجيع المنتخب في جميع مبارياته في اميركا، مجددا ثقة الجمهور في تحقيق نتائج جيدة تليق بسمعة هذا المنتخب الذي يسير بخطى ثابتة نحو العالمية.



وستقام المباراة الافتتاحية يوم 11 حزيران المقبل بين المكسيك وجنوب أفريقيا.



وتاليا مجموعات كأس العالم 2026: