السبت 2025-12-06 02:19 م

تحذيرات صادرة عن مديرية الأمن العام

أرشيفية
السبت، 06-12-2025 11:51 ص
الوكيل الإخباري- جدّدت مديرية الأمن العام تحذيراتها، ونظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم استقرار جوّي متوقعة وهطول الأمطار بمشيئة الله.اضافة اعلان


وشددت على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

كما دعت المديرية إلى التأني في أثناء القيادة وضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.

وأهابت المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.

وأكّدت على عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من حالة عدم الاستقرار الجوّي المتوقعة وتدعو للابتعاد من الأودية ومجاري السيول.
 
 


