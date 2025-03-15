الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا

وقال رئيس البلدية خالد الفقيه، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير الحسين التابعة للبلدية، من الساعة 9.30 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
وأشار الى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.
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