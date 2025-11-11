الأردن يشارك بالمؤتمر الأول لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الوطن العربي

الوكيل الإخباري- شارك الأمين العالم للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، أخيرا، في المؤتمر الأول لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الوطن العربي.

ونظم المؤتمر الرابطة العربية لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في القاهرة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمي العربية تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية.



وبحسب بيان المجلس اليوم الثلاثاء، تأتي أهمية المؤتمر كونه يمثل خطوة ريادية نحو بناء شبكة إقليمية قوية من المراصد تعمل على تبادل البيانات والخبرات وتطوير قدرات الدول العربية في مجال رصد وتحليل مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتعزيز استخدام أدوات الرصد في دعم السياسات العامة الوطنية والإقليمية.



وسيعمل المؤتمر على إعداد توصيات تنفيذية لإنشاء نظام عربي موحد لرصد مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI)، مستندا إلى المعايير الدولية وصياغة خارطة طريق مرحلية للتعاون بين المراصد العربية تتضمن آليات تبادل البيانات، بناء القدرات وتطوير المنصات التقنية المشتركة.



وخلال مشاركته في حلقة نقاشية حول دور مراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم متخذي القرار، قدم الرفاعي مقترحا باسم المجلس يهدف إلى بناء نموذج عربي موحد للمؤشرات وتعزيز التكامل البحثي، ودعم صنع القرار المبني على المعرفة في العالم العربي.



ويتضمن المقترح إطلاق خريطة طريق عربية موحدة حيث ترتكز المبادرة على ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بتوحيد الأسس المنهجية والتشريعية عبر إعداد دليل عربي موحد لمؤشرات البحث والابتكار وتشكيل لجنة دائمة للمواءمة القانونية إلى جانب برامج لبناء القدرات وتدريب فرق المراصد الوطنية على أساليب جمع وتحليل البيانات وفق معايير دولية تراعي الخصوصيات المحلية.



وأضاف إن المرحلة التالية تركز على إنشاء المنصة العربية المفتوحة للابتكار وربط المراصد الوطنية عبر بروتوكولات موحدة لضمان أمن البيانات وتكاملها، مع تنفيذ مشروع تجريبي أولي لتطبيق النظام الجديد.



وختم بالقول إن المرحلة الثالثة تشمل إصدار التقرير العربي السنوي للعلوم والابتكار وإنشاء صندوق عربي لتمويل الأبحاث المشتركة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة إلى جانب تأسيس شبكة عربية لتحليل السياسات وتقديم توصيات مبنية على البيانات.