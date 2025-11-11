بلدية إربد تعدّل حركة السير في جزء من شارع الرشيد إلى اتجاه واحد

وبينت البلدية في بيانٍ صحفي اليوم الثلاثاء، أن السير ابتداء من إشارة مجمع الأغوار القديم ولغاية تقاطع شارع الرشيد مع شارع الملك فيصل الأول باتجاه الجنوب، سيكون باتجاه واحد بدل من اتجاهين.
وأشارت البلدية، إلى أنه يُمنع السير للمركبات القادمة من الشمال نحو الإشارة، وهو ما كان معمولًا به سابقًا.
-
