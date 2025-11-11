بلدية إربد تعدّل حركة السير في جزء من شارع الرشيد إلى اتجاه واحد

الوكيل الإخباري- قررت بلدية إربد الكبرى، إعادة تحديد حركة السير في جزء من شارع الرشيد باتجاه واحد.

اضافة اعلان



وبينت البلدية في بيانٍ صحفي اليوم الثلاثاء، أن السير ابتداء من إشارة مجمع الأغوار القديم ولغاية تقاطع شارع الرشيد مع شارع الملك فيصل الأول باتجاه الجنوب، سيكون باتجاه واحد بدل من اتجاهين.