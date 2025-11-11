المشي 5 آلاف خطوة يوميًا يقلل خطر الزهايمر ويُبطئ تدهور الذاكرة!

وأوضحت الدراسة، التي شارك فيها باحثون من كلية طب هارفارد وجامعة تورونتو ومعهد بانر لدراسات الزهايمر، أن المشي المنتظم يقلل تراكم بروتين "تاو" في الدماغ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتطوّر المرض.
وشملت الأبحاث نحو 300 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و90 عامًا، ممن يعانون من المراحل المبكرة للزهايمر، حيث ارتدى المشاركون أجهزة لقياس الخطوات وأُجريت لهم فحوص دورية للدماغ واختبارات للذاكرة.
وأظهرت النتائج أن من يسيرون بين 5 إلى 7 آلاف خطوة يوميًا حافظوا على وظائفهم الإدراكية لفترة أطول، كما شهد من يقطعون نحو 3 آلاف خطوة يوميًا تحسنًا نسبيًا في الأعراض.
وأكد الباحثون أن هذا الرقم هدف واقعي وسهل التحقيق، خصوصًا مع انتشار الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط، مشيرين إلى أن المشي المعتدل قد يكون وسيلة فعالة لتأخير فقدان الذاكرة المرتبط بالزهايمر.
