بعد توقيف إلهام الفضالة... هذا ما دعت إليه طليقة شهاب الجوهر (فيديو)

لا تزال الفنانة إلهام الفضالة محور اهتمام الجمهور بعد توقيفها على ذمة التحقيق، إذ فاجأت زينب الموسوي، طليقة الفنان شهاب جوهر، الجميع بموقفها الرافض للتشفّي أو استغلال الواقعة ضد الفضالة.



وفي مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على "إنستغرام"، قالت الموسوي:

"أعوذ بالله من الشماتة.. أنا ما أقبل تتشمتون، ولو لي حق عند أحد آخذ حقي منه هو شخصياً، مو من عياله أو بيته.. إياكم والشماتة".



ولقيت تصريحاتها تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من أشاد بتصرّفها واعتبره دليلاً على نضجها وذكائها، وبين من رأى أنها تحاول التلميح بطريقة غير مباشرة رغم إعلانها رفض الشماتة.



يُذكر أن زينب الموسوي كانت قد انفصلت عن شهاب جوهر قبل ارتباطه بالفنانة إلهام الفضالة بفترة قصيرة، وظلت العلاقة بين الأطراف الثلاثة محط متابعة دائمة من الجمهور.

