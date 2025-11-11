الغذاء والدواء ترد على موقع الوكيل بخصوص مستحضر Colchicine

وفيما يخص الشكاوي عن فعالية المستحضر المحلي يرجى العلم انه لم يردنا أيه شكاوي او ملاحظات من مقدمي الرعاية الصحية حول فعالية المستحضر في السنة الماضية أو خلال هذا العام حيث تم التداول في سنة 2025 بكمية (pack of 20 tab 150000) منها 126500 تم تسليمها لعطاء وزارة الصحة وفي العام 2024 (pack of 20 tab 12900) ولم يردنا أية ملاحظات حول فعالية المستحضر.
كما تم التواصل مع المواطنة المشتكية للتعامل مع الشكوى و خاصة الاعراض الجانبية المذكورة .
ولضمان توافر المستحضر في السوق المحلي تم تقديم بدائل وهي قيد الدراسة للتسجيل الاصولي.
وفي حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى التواصل مع المؤسسة عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)
