الغذاء والدواء ترد على موقع الوكيل بخصوص مستحضر Colchicine

الوكيل الإخباري- جاء في رد المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان مستحضر Colchicine مسجل لدينا لشركة محلية ومتوفر بكميات تم تداولها في السوق المحلي, وهناك كمية جديدة سيتم توزيعها خلال هذا الاسبوع بكمية (36000 pack of 20 tab) و ايضا تم تسليم الدفعة الأولى من عطاء وزارة الصحة بكمية (63000 pack of 20 tab) .

وفيما يخص الشكاوي عن فعالية المستحضر المحلي يرجى العلم انه لم يردنا أيه شكاوي او ملاحظات من مقدمي الرعاية الصحية حول فعالية المستحضر في السنة الماضية أو خلال هذا العام حيث تم التداول في سنة 2025 بكمية (pack of 20 tab 150000) منها 126500 تم تسليمها لعطاء وزارة الصحة وفي العام 2024 (pack of 20 tab 12900) ولم يردنا أية ملاحظات حول فعالية المستحضر.