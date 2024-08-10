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"الترخيص المتنقل" في بلدية دير أبي سعيد غدا

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات




 

السبت، 10-08-2024 01:33 م

الوكيل الإخباري-   - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة اربد غدا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحا - الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.

gnews

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