"الترخيص المتنقل" في بلدية دير أبي سعيد غدا

وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحا - الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.
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