 
السبت 2025-01-18 01:31 م
 

الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غداً الأحد

الترخيص المتنقل
الترخيص المتنقل
السبت، 18-01-2025 12:07 م
الوكيل الإخباري-   تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك يوم غد الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
 
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