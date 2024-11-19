الترخيص : المركبات المنتهي ترخيصها بشكل عام سيتم إعفائها من جميع الغرامات

واضاف انه في حال كانت السيارات منتهيه ترخيصها أكثر من سنتين فسيتم إعفائها من رسوم إعادة التسجيل والغرامات وسيتم تكليف المواطن بدفع رسم ترخيص سنة سابقة ورسم سنة التجديد فقط.
دعا العميد القرعان المواطنين الذين يملكون مركبات منتهية الترخيص إلى الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم والتي تمنح لأول مرة، والتى تنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر القادم ، لافتاً أن إدارة الترخيص ستسهل على المواطنين كعادتها للاستفادة من هذا القرار وخلال دقائق من مراجعتهم ودون أي اجراءات إضافية، ومن خلال 22 قسماً تتبع للإدارة.
وأشار مدير إدارة الترخيص، إلى أنه يوجد 13 محطة متنقلة تعمل في جميع المحافظات، وبعضها يعمل بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي، في مواقع تم الإعلان عنها وسيتم مواصلة الإعلان عن أماكن عملها ومواقعها من خلال الصفحات التابعة لمديرية الأمن العام ، فضلاً عن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي تقدم خدمات الترخيص لمراجعيها.
وأكد مدير الترخيص على ضرورة مراجعة المواقع والصفحات الرسمية لمديرية الأمن العام لمعرفة برنامج عمل المحطات المتنقلة وأوقاتها.
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