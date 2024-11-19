 
الثلاثاء 2024-11-19 05:21 م
 

الترخيص : المركبات المنتهي ترخيصها بشكل عام سيتم إعفائها من جميع الغرامات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الثلاثاء، 19-11-2024 05:16 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان، أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء  فإن المركبات المنتهي ترخيصها بشكل عام سيتم إعفائها من جميع الغرامات المترتبة على المركبة .اضافة اعلان


واضاف انه  في حال كانت السيارات منتهيه ترخيصها أكثر من سنتين فسيتم إعفائها من رسوم إعادة التسجيل والغرامات وسيتم تكليف المواطن بدفع رسم ترخيص سنة سابقة ورسم سنة التجديد فقط. 

دعا العميد القرعان المواطنين الذين يملكون مركبات منتهية الترخيص إلى الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم والتي تمنح لأول مرة، والتى تنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر القادم ، لافتاً أن إدارة الترخيص ستسهل على المواطنين كعادتها للاستفادة من هذا القرار وخلال دقائق من مراجعتهم ودون أي اجراءات إضافية، ومن خلال 22 قسماً تتبع للإدارة.

وأشار مدير إدارة الترخيص، إلى أنه يوجد 13 محطة متنقلة تعمل في جميع المحافظات، وبعضها يعمل بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي، في مواقع تم الإعلان عنها وسيتم مواصلة الإعلان عن أماكن عملها ومواقعها من خلال الصفحات التابعة لمديرية الأمن العام ، فضلاً عن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي تقدم خدمات الترخيص لمراجعيها.

وأكد مدير الترخيص على ضرورة مراجعة المواقع والصفحات الرسمية لمديرية الأمن العام لمعرفة برنامج عمل المحطات المتنقلة وأوقاتها.
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص : المركبات المنتهي ترخيصها بشكل عام سيتم إعفائها من جميع الغرامات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص: قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها يسهم في تخفيف الأعباء المالية

لبنان

عربي ودولي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3516 شهيدا

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية اشتعال مركبة على طريق المطار وازدحام مروري خانق

جانب من المؤتمر

أخبار محلية وزير الطاقة يكشف حجم احتياطي حقل الريشة من الغاز الطبيعي

مياه الأمطار تدخل إلى خيام النازحين في غزة - أرشيفية

فلسطين البرد يخترق أجساد النازحين في مواصي رفح

إدارة السير

أخبار محلية الامن العام : اثر مروري اثر تعطل مركبة اعلى جسر التاج مول

جانب من اليوم الوظيفي في الكرك

أخبار محلية "العمل" تُنظم يوما وظيفيا بالكرك لتوفير 213 فرصة عمل



 


الأكثر مشاهدة