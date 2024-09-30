التعاونية الأردنية تبدأ ببيع بذار القمح والشعير للمزارعين

وأكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي، توفر كميات البذار المحسن من القمح والشعير للموسم الحالي في محطتي بذار إربد ومادبا، إضافة إلى مركز البيع في محافظة الكرك، مشيرا إلى أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم 500 دينار، وطن بذار الشعير المغربل والمعقم 420 دينارا.
وقال، إن المؤسسة توفر العديد من أصناف البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين، والتي تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.
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