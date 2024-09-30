التعاونية الأردنية تبدأ ببيع بذار القمح والشعير للمزارعين

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة التعاونية الأردنية عن بدء بيع البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين من خلال محطات إكثار البذار التابعة لها في أقاليم المملكة "الشمال والوسط والجنوب"، اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء، وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.

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وأكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي، توفر كميات البذار المحسن من القمح والشعير للموسم الحالي في محطتي بذار إربد ومادبا، إضافة إلى مركز البيع في محافظة الكرك، مشيرا إلى أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم 500 دينار، وطن بذار الشعير المغربل والمعقم 420 دينارا.