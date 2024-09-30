 
الإثنين 2024-09-30 03:28 م
 
 

التعاونية الأردنية تبدأ ببيع بذار القمح والشعير للمزارعين

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 30-09-2024 02:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة التعاونية الأردنية عن بدء بيع البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين من خلال محطات إكثار البذار التابعة لها في أقاليم المملكة "الشمال والوسط والجنوب"، اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء، وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.

اضافة اعلان


وأكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي، توفر كميات البذار المحسن من القمح والشعير للموسم الحالي في محطتي بذار إربد ومادبا، إضافة إلى مركز البيع في محافظة الكرك، مشيرا إلى أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم 500 دينار، وطن بذار الشعير المغربل والمعقم 420 دينارا.


وقال، إن المؤسسة توفر العديد من أصناف البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين، والتي تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.

 
gnews

أحدث الأخبار

غالانت على الحدود الشمالية مع جنود الجيش الإسرائيلي

عربي ودولي غالانت: حتى مع اغتيال نصر الله لاتزال مهمتنا لم تكتمل بعد

جلالة الملك عبدالله | أرشيفية

أخبار محلية عاجل | عجلون تتأهب لزيارة سيد البلاد غدا الثلاثاء

وزارة التربية والتعليم

وظائف التربية تعلن عن الدفعة الخامسة من مرشحي دبلوم إعداد المعلمين - أسماء

تعبيرية

أخبار محلية عاجل | إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 18 تشرين الثاني

تعبيرية

منوعات إحصاءات صادمة عن الخُلع في مصر

أشخاص يحملون صورا لحسن نصر الله

عربي ودولي الكرملين يندد باغتيال حسن نصر الله وقصف لبنان الذي زعزع المنطقة

تعبيرية

اقتصاد محلي استقرار أسعار ليرة الذهب في الأردن

ناقلات جند إسرائيلية

فلسطين القسام تدمر ناقلتي جند وجرافتين وطيران الاحتلال يهبط لانتشال القتلى والجرحى



 


الأكثر مشاهدة





عاجل