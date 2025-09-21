التعليم العالي: بدء استقبال طلبات إساءة الاختيار اعتبارا من الثلاثاء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد نتائج القبول في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2025-2026، حيث بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة ومسددين لرسم تقديم الطلب (74,521) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد المرشحين للقبول (46,566) طالباً وطالبة، فيما لم يرشح للقبول (27,955) طالباً وطالبة.

وأكدت الوحدة أنه تم إرسال رسائل نصية للطلبة مساء اليوم الأحد تتضمن نتائج ترشيحهم، كما تم نشر قائمة القبول الموحد على الموقع الإلكتروني للوحدة، بحيث يمكن للطلبة الاطلاع على نتائجهم باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس، إضافة إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لجميع التخصصات.



وأوضحت الوزارة أن برمجية خاصة ستُفتح اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 23-9-2025 وحتى منتصف ليل الخميس 25-9-2025، لتمكين الطلبة المقبولين وغير المقبولين (إساءة الاختيار) من تقديم طلبات جديدة بثلاثة خيارات فقط، ضمن الفئات التالية:

طلبة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي 2025: يسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات بما فيها الطب وطب الأسنان شريطة تحقيق الحدود الدنيا وتوفر شاغر.



طلبة الثانوية العامة الأردنية للأعوام السابقة (المعيدون): يسمح لهم بالتقديم لجميع التخصصات باستثناء الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة، شريطة توفر شاغر وتحقيق المعدلات المطلوبة.



طلبة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2025: يمكنهم التقديم لجميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية التي وُزعت مقاعدها حسب جنسية الشهادة، مع مراعاة المعدلات وعلامة امتحان المفاضلة إن وجدت.



طلبة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2025: تنطبق عليهم الشروط نفسها الخاصة بالثانوية العربية مع استثناء التخصصات الطبية وتوزيع المقاعد حسب الجنسية.



كما أعلنت الوزارة أن عملية تقديم طلبات أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين ستبدأ صباح الأربعاء 24-9-2025 وحتى عصر السبت 27-9-2025، من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة، شريطة أن يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وصاحب حق في الالتحاق.



أما الطلبة المستفيدون من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة، فبإمكانهم التقدم بطلبات انتقال بين الجامعات والتخصصات (باستثناء التخصصات الطبية) اعتباراً من الخميس 25-9-2025 وحتى عصر الأحد 28-9-2025، وفقاً للحدود الدنيا للمعدلات والشواغر المتوفرة.



ودعت الوزارة جميع الطلبة المرشحين للقبول إلى متابعة إعلانات الجامعات التي تم قبولهم فيها للتعرف على الإجراءات والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.