"التعليم العالي" تبحث استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس

الوكيل الإخباري- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، خلال لقائه رؤساء الجامعات الرسمية اليوم السبت، عمليات الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس.

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وناقش اللقاء الذي عقد في قاعة مجلس التعليم العالي، ضرورة تعديل عدد من أنظمة الجامعات الداخلية، بما ينعكس إيجابا على الأوضاع المالية للجامعات، وآليات مواكبة عمليات الرقمنة داخل الجامعات، وإدخال الذكاء الاصطناعي في تدريس مختلف التخصصات، إضافة إلى ضرورة التعاون والاستجابة لكل ما يصدر عن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.



وبحث تطبيق الجامعات توصيات أقرها مجلس التعليم العالي أخيرا متعلقة بمكافحة التدخين داخل الحرم الجامعي.



وقدم الوزير محافظة شرحا لخطة عمل المجلس ومتطلبات العمل في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي.