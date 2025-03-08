"التعليم العالي" تبحث استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس

وناقش اللقاء الذي عقد في قاعة مجلس التعليم العالي، ضرورة تعديل عدد من أنظمة الجامعات الداخلية، بما ينعكس إيجابا على الأوضاع المالية للجامعات، وآليات مواكبة عمليات الرقمنة داخل الجامعات، وإدخال الذكاء الاصطناعي في تدريس مختلف التخصصات، إضافة إلى ضرورة التعاون والاستجابة لكل ما يصدر عن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وبحث تطبيق الجامعات توصيات أقرها مجلس التعليم العالي أخيرا متعلقة بمكافحة التدخين داخل الحرم الجامعي.
وقدم الوزير محافظة شرحا لخطة عمل المجلس ومتطلبات العمل في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي.
وكان أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، قدم في بداية الاجتماع شرحا عن آليات ومعايير توزيع الدعم الحكومي للجامعات في عام 2025.
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