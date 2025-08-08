الجمعة 2025-08-08 11:17 م
 

التعليم العالي: تحديد أعداد المقبولين في الجامعات الاسبوع القادم

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجمعة، 08-08-2025 09:18 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن مجلس التعليم العالي سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لتحديد عدد الطلبة المقبولين في برنامجي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي القادم.اضافة اعلان


وأضاف الخطيب في تصريح للتلفزيون الأردني مساء الجمعة، أن تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق ببرنامج البكالوريوس في الجامعات الرسمية سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للوحدة، داعيًا الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الوزارة لتقديم الطلبات بالشكل الصحيح.

وأشار الخطيب إلى إدراج 30 تخصصًا جديدًا ضمن برنامج البكالوريوس، و13 تخصصًا جديدًا ضمن برنامج الدبلوم المتوسط، في إطار مواكبة احتياجات سوق العمل وتعزيز التنوع الأكاديمي.
 
 
