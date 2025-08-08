دول عدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل بشأن غزة

وقال السفيرُ الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحافيين في وقت سابق: "بينما نتحدث، ستطلب دولٌ عدة، نيابةً عنا وأصالةً عن نفسها، عقد اجتماعٍ لمجلس الأمن".
