دول عدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل بشأن غزة

08:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741474 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- طلبت دولٌ عدة عقدَ اجتماعٍ طارئٍ لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل "للسيطرة" على مدينة غزة، وفقًا لما أفاد به مصدران دبلوماسيان، الجمعة. اضافة اعلان





وقال السفيرُ الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحافيين في وقت سابق: "بينما نتحدث، ستطلب دولٌ عدة، نيابةً عنا وأصالةً عن نفسها، عقد اجتماعٍ لمجلس الأمن".