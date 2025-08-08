الجمعة 2025-08-08 08:36 م
 

دول عدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل بشأن غزة

مبانٍ مدمرة جراء الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة
مبانٍ مدمرة جراء الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة
 
الجمعة، 08-08-2025 08:27 م
الوكيل الإخباري-   طلبت دولٌ عدة عقدَ اجتماعٍ طارئٍ لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل "للسيطرة" على مدينة غزة، وفقًا لما أفاد به مصدران دبلوماسيان، الجمعة.اضافة اعلان


وقال السفيرُ الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحافيين في وقت سابق: "بينما نتحدث، ستطلب دولٌ عدة، نيابةً عنا وأصالةً عن نفسها، عقد اجتماعٍ لمجلس الأمن".
 
 
فلسطين دول عدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل بشأن غزة

