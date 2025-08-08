الأمم المتحدة تحذر: احتلال غزة سيزيد الكارثة

09:57 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741480 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت الأمم المتحدة أن قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة سيعمق الأزمة الإنسانية ويزيد معاناة المدنيين في القطاع. اضافة اعلان





وشددت على أن إلقاء المساعدات من الجو يؤدي إلى سقوط قتلى بين السكان، داعية إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن عبر الطرق البرية لتجنب المزيد من الضحايا.