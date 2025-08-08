الجمعة 2025-08-08 11:17 م
 

بلدية إربد تمهل مالكي المركبات المهجورة حتى 15 آب لإزالتها

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 08-08-2025 09:42 م

الوكيل الإخباري-   دعت بلدية إربد الكبرى، أصحاب هياكل المركبات المهجورة داخل المدينة الصناعية، بضرورة إزالتها.

وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه يجب على أصحاب هياكل المركبات المهجورة داخل المدينة الصناعية إزالتها قبل 15 الشهر الحالي.


وأشار التل إلى أن وجود هياكل المركبات المهجورة بات يشكل مكاره صحية شديدة الخطورة تضر بالصحة العامة وتشوه المنظر العام للمدينة.


وأكد، أنه في حال لم يقم أصحاب هياكل المركبات المهجورة بإزالتها قبل التاريخ المحدد، ستضطر البلدية لإزالتها بنفسها وعلى نفقة مالكيها.

 
 
