بلدية إربد تمهل مالكي المركبات المهجورة حتى 15 آب لإزالتها

وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه يجب على أصحاب هياكل المركبات المهجورة داخل المدينة الصناعية إزالتها قبل 15 الشهر الحالي.
وأشار التل إلى أن وجود هياكل المركبات المهجورة بات يشكل مكاره صحية شديدة الخطورة تضر بالصحة العامة وتشوه المنظر العام للمدينة.
وأكد، أنه في حال لم يقم أصحاب هياكل المركبات المهجورة بإزالتها قبل التاريخ المحدد، ستضطر البلدية لإزالتها بنفسها وعلى نفقة مالكيها.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة 6 أشخاص بأعيرة نارية في حفل زفاف بالكرك
-
التعليم العالي: تحديد أعداد المقبولين في الجامعات الاسبوع القادم
-
بلدية الزرقاء تنفذ حملة إزالة شاملة للاعتداءات على الأرصفة
-
الطاقة والمعادن: لا يوجد توزيع لفاقد الكهرباء على المستهلكين
-
تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة
-
الغذاء والدواء: لا حالات تسمم جماعي بسبب موجة الحر
-
تحذيرات للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة
-
مدرسة الأمل للصم في الزرقاء..نجاح جميع الطلبة بتفوق في التوجيهي