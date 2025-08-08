بلدية إربد تمهل مالكي المركبات المهجورة حتى 15 آب لإزالتها

الوكيل الإخباري- دعت بلدية إربد الكبرى، أصحاب هياكل المركبات المهجورة داخل المدينة الصناعية، بضرورة إزالتها.

وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه يجب على أصحاب هياكل المركبات المهجورة داخل المدينة الصناعية إزالتها قبل 15 الشهر الحالي.



وأشار التل إلى أن وجود هياكل المركبات المهجورة بات يشكل مكاره صحية شديدة الخطورة تضر بالصحة العامة وتشوه المنظر العام للمدينة.