ثلاثة توائم من عجلون يحققن تفوقًا لافتًا في الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- في قصة نجاح ملهمة من محافظة عجلون، تمكنت ثلاثة توائم من إحراز نتائج مميزة في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لتبرهن قصتهن أن الإصرار والاجتهاد قادران على تجاوز التحديات وتحقيق التميز.

وحصدت مريم شادي سلامة معدل 87 في الفرع العلمي، فيما حققت شقيقتها شهد معدلًا لافتًا بلغ 94.7 في ذات الفرع، أما ملاك التوأم الثالثة، فحصلت على معدل 94.2 في الفرع الأدبي.

وأوضحت والدتهن المتقاعدة من الخدمات الطبية الملكية، أن فترة الامتحانات لم تكن سهلة إذ واجهت البنات الثلاث ضغوطًا نفسية كبيرة، ووصل الأمر إلى أن إحدى التوأم ذهبت إلى امتحان الرياضيات وهي تبكي.



وأضافت، بناتي اجتهدن كثيرًا رغم الصعوبات، وبفضل الله تخطين كل العقبات وحققن ما كنّ يحلمن به هذا وأن هذا التفوق الثلاثي الاستثنائي يعكس قدرة العزيمة والعمل الجاد على صناعة قصص نجاح مبهرة حتى في ظل التحديات.