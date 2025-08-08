ثلاثة توائم من عجلون يحققن تفوقًا لافتًا في الثانوية العامة

وحصدت مريم شادي سلامة معدل 87 في الفرع العلمي، فيما حققت شقيقتها شهد معدلًا لافتًا بلغ 94.7 في ذات الفرع، أما ملاك التوأم الثالثة، فحصلت على معدل 94.2 في الفرع الأدبي.
وأوضحت والدتهن المتقاعدة من الخدمات الطبية الملكية، أن فترة الامتحانات لم تكن سهلة إذ واجهت البنات الثلاث ضغوطًا نفسية كبيرة، ووصل الأمر إلى أن إحدى التوأم ذهبت إلى امتحان الرياضيات وهي تبكي.
وأضافت، بناتي اجتهدن كثيرًا رغم الصعوبات، وبفضل الله تخطين كل العقبات وحققن ما كنّ يحلمن به هذا وأن هذا التفوق الثلاثي الاستثنائي يعكس قدرة العزيمة والعمل الجاد على صناعة قصص نجاح مبهرة حتى في ظل التحديات.
وتطمح الشقيقات لمواصلة مسيرتهن التعليمية ضمن المكرمة الملكية، حيث ترغب شهد في دراسة الطب، ومريم في الصيدلة بينما تتجه ملاك نحو دراسة التجارة.
