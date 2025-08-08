الطاقة والمعادن: لا يوجد توزيع لفاقد الكهرباء على المستهلكين

07:52 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741472 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، الجمعة، أنه لا يوجد توزيع فاقد للكهرباء على المستهلكين، موضحًا أن ارتفاع الفواتير ناتج عن زيادة الاستهلاك. اضافة اعلان





وأوضح السعايدة أن التعرفة المدعومة تقسم إلى ثلاث شرائح: من 1 إلى 300 كيلوواط/ساعة، ومن 301 إلى 600 كيلوواط/ساعة، ومن 601 كيلوواط/ساعة فأكثر، بأسعار مختلفة، مبينًا أنه حتى 600 كيلوواط/ساعة يمنح خصم مقداره ديناران ونصف على هذه الشرائح.



وأشار إلى أن توزيع التعرفة على بعض المناطق يُعد أمرًا غير عادل مقارنة بباقي مناطق المملكة.



وبيّن السعايدة أنه تم الاتفاق مع لجنة الطاقة النيابية على منح فترة سماح لمدة شهرين لجميع المشتركين في محافظات المملكة لسداد الذمم المستحقة عليهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار مطبّق منذ فترة.



من جهته، قال عضو لجنة الطاقة النيابية، أيمن أبو هنية، إن هناك مذكرة نيابية تطالب بالنظر في فواتير الكهرباء المرتفعة في الأغوار والعقبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



وأضاف أبو هنية أنه بعد مراجعة الجهات المعنية لإعادة النظر في الشرائح المطبقة في هذه المناطق، فإنه من الصعب تخصيص شريحة خاصة لمنطقة دون أخرى، انطلاقًا من مبدأ العدالة والمساواة.



وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الفترة الحالية أدى إلى تضاعف قيمة فواتير الكهرباء، واعتبر أن فترة السماح البالغة شهرين لسداد الذمم المترتبة على المشتركين غير كافية.