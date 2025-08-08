الجمعة 2025-08-08 08:31 م
 

الطاقة والمعادن: لا يوجد توزيع لفاقد الكهرباء على المستهلكين

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 08-08-2025 07:52 م
الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، الجمعة، أنه لا يوجد توزيع فاقد للكهرباء على المستهلكين، موضحًا أن ارتفاع الفواتير ناتج عن زيادة الاستهلاك.اضافة اعلان


وأوضح السعايدة أن التعرفة المدعومة تقسم إلى ثلاث شرائح: من 1 إلى 300 كيلوواط/ساعة، ومن 301 إلى 600 كيلوواط/ساعة، ومن 601 كيلوواط/ساعة فأكثر، بأسعار مختلفة، مبينًا أنه حتى 600 كيلوواط/ساعة يمنح خصم مقداره ديناران ونصف على هذه الشرائح.

وأشار إلى أن توزيع التعرفة على بعض المناطق يُعد أمرًا غير عادل مقارنة بباقي مناطق المملكة.

وبيّن السعايدة أنه تم الاتفاق مع لجنة الطاقة النيابية على منح فترة سماح لمدة شهرين لجميع المشتركين في محافظات المملكة لسداد الذمم المستحقة عليهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار مطبّق منذ فترة.

من جهته، قال عضو لجنة الطاقة النيابية، أيمن أبو هنية، إن هناك مذكرة نيابية تطالب بالنظر في فواتير الكهرباء المرتفعة في الأغوار والعقبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أبو هنية أنه بعد مراجعة الجهات المعنية لإعادة النظر في الشرائح المطبقة في هذه المناطق، فإنه من الصعب تخصيص شريحة خاصة لمنطقة دون أخرى، انطلاقًا من مبدأ العدالة والمساواة.

وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الفترة الحالية أدى إلى تضاعف قيمة فواتير الكهرباء، واعتبر أن فترة السماح البالغة شهرين لسداد الذمم المترتبة على المشتركين غير كافية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبانٍ مدمرة جراء الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة

فلسطين دول عدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل بشأن غزة

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 8-8-2025

تعبيرية

أخبار محلية الطاقة والمعادن: لا يوجد توزيع لفاقد الكهرباء على المستهلكين

تعبيرية

أخبار محلية تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة

مبنى مؤسسة الغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء: لا حالات تسمم جماعي بسبب موجة الحر

الوكيل الإخباري- أصدرت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الجمعة، سلسلة من التحذيرات المهمة بشأن الوقاية من الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرار

أخبار محلية تحذيرات للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بلومبرغ: الولايات المتحدة وروسيا تخططان لاتفاق هدنة لتعزيز مكاسب بوتين بأوكرانيا

ارشيفية

أخبار محلية مدرسة الأمل للصم في الزرقاء..نجاح جميع الطلبة بتفوق في التوجيهي



 
 





الأكثر مشاهدة