وزير الطاقة السوري يبشر السوريين بساعات من الكهرباء لم يعهدوها من عشرات السنين

كما أشار إلى أن "تأسيس الشركات القابضة التي ستدير قطاع الطاقة يحتاج بعض الوقت وستطلق بشكل تدريجي".
وتابع: "أعدنا تأهيل خط الغاز الذي يصل سوريا بتركيا بزمن قياسي وبكوادر وطنية".
كما كشف عن عزمه زيارة العراق قريبا لدراسة إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس.
وأكد أن سوريات حصلت على منحة من البنك الدولي لإصلاح الشبكة الكهربائية التي تربط سوريا بدول الجوار.
