وزير الطاقة السوري يبشر السوريين بساعات من الكهرباء لم يعهدوها من عشرات السنين

وزير الطاقة السوري محمد البشير
السبت، 09-08-2025 12:15 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن ساعات تزويد الكهرباء ستصل إلى ما بين 8 إلى 10 ساعات يوميا في عموم سوريا.

وقال البشير لقناة " الإخبارية السورية": "ندرس إنشاء شركة قابضة كبرى تشرف على توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في سوريا، كما ندرس أيضا إنشاء شركة لإدارة ملف التعدين والفوسفات في سوريا".

كما أشار إلى أن "تأسيس الشركات القابضة التي ستدير قطاع الطاقة يحتاج بعض الوقت وستطلق بشكل تدريجي".

وتابع: "أعدنا تأهيل خط الغاز الذي يصل سوريا بتركيا بزمن قياسي وبكوادر وطنية".

كما كشف عن عزمه زيارة العراق قريبا لدراسة إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس.

وأكد أن سوريات حصلت على منحة من البنك الدولي لإصلاح الشبكة الكهربائية التي تربط سوريا بدول الجوار.

 
 
