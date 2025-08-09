ترامب: اتفاق بين روسيا وأوكرانيا سيشمل "تبادل أراض"

12:26 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض، من دون إعطاء أي تفاصيل.





وقال ترامب خلال قمة سلام عقدها في البيت الأبيض مع رئيس أذربيجان إلهام علييف وريس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، "سيكون هناك بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين".