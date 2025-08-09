السبت 2025-08-09 01:46 ص
 

ترامب: اتفاق بين روسيا وأوكرانيا سيشمل "تبادل أراض"

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن
 
السبت، 09-08-2025 12:26 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض، من دون إعطاء أي تفاصيل.اضافة اعلان


وقال ترامب خلال قمة سلام عقدها في البيت الأبيض مع رئيس أذربيجان إلهام علييف وريس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، "سيكون هناك بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين".
 
 
