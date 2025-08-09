ترامب: اتفاق بين روسيا وأوكرانيا سيشمل "تبادل أراض"

وقال ترامب خلال قمة سلام عقدها في البيت الأبيض مع رئيس أذربيجان إلهام علييف وريس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، "سيكون هناك بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين".
