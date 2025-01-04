التعليم العالي تعلن عن جوائز التميز للباحثين والعلماء "كومستيك"

وبينت الوزارة أن الجوائز مقدمة من اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجيا التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (كومستيك)، والتي تُمنح كل عامين للاعتراف بالإنجازات المتميزة في مجال العلوم والتكنولوجيا داخل الدول الأعضاء، وتحمل الجوائز التي ستمنح للفائزين شهادة موقعة من رئيس جمهورية باكستان الإسلامية/ رئيس الكومستيك.
وأشارت الوزارة إلى أن الجوائز تمنح في المجالات التالية: جوائز الكومستيك للمساهمة مدى الحياة في مجالات علم الأحياء والكيمياء (جائزة نقدية بقيمة 8000 دولار أمريكي لكل منهما)، جوائز للتميز في العلوم والتكنولوجيا، وجائزة كومستيك للباحثين الشباب (أقل من 40 عامًا بحلول 31-3-2025) بقيمة 4000 دولار أمريكي ، وأفضل كتاب علمي (نشرته دار نشر دولية خلال عامي 2023-2024) بقيمة 4000 دولار أمريكي ، وجائزة براءة الاختراع (سيتم النظر في براءات الاختراع المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية) بقيمة 4000 دولار أمريكي ، وأفضل ورقة بحثية في مجالات : (علم الأحياء، الكيمياء، الرياضيات، الفيزياء) بقيمة 2500 دولار أمريكي لكل منهم)، وجائزة كومستيك للتميز في التواصل العلمي، مقدراها 2500 دولار أمريكي .
وبينت الوزارة أن آخر موعد لتلقي الطلبات 31-3-2025، لافتة إلى أنه يمكن تقديم الطلبات لهذه الجوائز والحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط الإلكتروني: https://comstech.org/comstech-awards-2025-announcement.
بترا
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