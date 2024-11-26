 
الثلاثاء 2024-11-26 05:08 م
 

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للشهادات العليا - رابط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الثلاثاء، 26-11-2024 03:42 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية (كاملة وجزئية) للعام الجامعي 2025-2026 مقدمة من الوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية النمساوية في جميع البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) و(دراسات ما بعد الدكتوراه) في تخصصات مختلفة، بحيث تغطي المنح الدراسية الكاملة جميع سنوات الدراسة. وتغطي المنح الدراسية الجزئية جزء من سنوات الدراسة، بالإضافة الى تغطية تكاليف المعيشة.اضافة اعلان


وبحسب وزارة التعليم العالي فإن آلية التقديم جاءت كما يلي :

لمعرفة المزيد من المعلومات حول البرامج والمنحة يمكن للراغبين بالتقدم الاطلاع  على  الموقع الإلكتروني : www.grants.at 
ولتقديم الطلب الدخول على الرابط: https://www.scholarships.at/default.aspx?CMSPage=115

ملاحظات هامة:

* للاطلاع على قائمة الجامعات النمساوية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities 
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023
 
gnews

أحدث الأخبار

صناديق المساعدات والإمدادات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتجهة إلى غزة

أخبار محلية الخيرية الهاشمية: تسيير قافلة جديدة لغزة الأربعاء

خلال لقائه وفدين من أبناء الزرقاء وشعراء وأدباء من عجلون

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثابت على مواقفه تجاه أمته وعصي على التحديات

السرطاوي مع الفريق الطبي

أخبار محلية العقيد عامر السرطاوي : أقنعوني بعد 20 عامًا ..!

الدكتور فراس أبو قاعود

أخبار محلية محافظ الزرقاء يطلع على تحديات المستثمرين في المنطقة الحرة

ت

عربي ودولي خبير بولندي: خطورة "أوريشنيك" تكمن في عدم قدرة أي منظومة غربية على رصده

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للشهادات العليا - رابط

أمانة عمان الكبرى - أرشيفية

أخبار محلية بقيمة مليون و100 ألف دينار .. دفعة جديدة لمستحقي صندوق إسكان موظفي الأمانة



 




الأكثر مشاهدة