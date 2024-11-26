التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للشهادات العليا - رابط

وبحسب وزارة التعليم العالي فإن آلية التقديم جاءت كما يلي :
لمعرفة المزيد من المعلومات حول البرامج والمنحة يمكن للراغبين بالتقدم الاطلاع على الموقع الإلكتروني : www.grants.at
ولتقديم الطلب الدخول على الرابط: https://www.scholarships.at/default.aspx?CMSPage=115
ملاحظات هامة:
* للاطلاع على قائمة الجامعات النمساوية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023
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