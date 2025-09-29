"التعليم العالي" تكرم أوائل الطلبة الوافدين خريجي الجامعات الأردنية

جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الرابعة (2024–2025)، الذي نظمته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة شادي مساعدة، ورئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة، إلى جانب عدد من السفراء والملحقين والمستشارين الثقافيين، ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة.
وقال محافظة إن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حرصت على أن تبقى مؤسسات التعليم العالي مفتوحة لأبناء الأمَّة العربية والإسلامية، وطلبة العلم من مختلف دول العالم، إيمانًا برسالتها الإنسانية وحضورها الحضاري، وتجسيدًا لدورها الريادي في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز جسور التواصل بين الشعوب والثقافات.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق مبادرة "جذور الانتماء" لزراعة 1200 شجرة في إربد
-
العلمية الملكية تعقد ورشة وطنية تشاورية لاعتماد مؤشرات تدهور الأراضي
-
بلدية الرمثا توقع اتفاقية لاستكمال مبنى مجمع الدوائر الحكومية الجديد
-
وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات الزرقاء
-
الخيرية الهاشمية: "طمأنة" مشروع يهدف لبناء مجتمع أكثر تقبلًا وأمانًا
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا من شركة أسيلسان الشرق الأوسط
-
أردنية تضع مولودتها في مطار جدة السعودي .. ما القصة؟
-
الجامعة الأردنية تنضم إلى الشبكة الدولية للحرم الجامعي المستدام