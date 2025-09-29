الإثنين 2025-09-29 04:47 م
 

"التعليم العالي" تكرم أوائل الطلبة الوافدين خريجي الجامعات الأردنية

الإثنين، 29-09-2025 04:09 م

الوكيل الإخباري-   أكَّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، أن الأردن يفخر بكونه مقصدًا مفضَّلًا للطلبة الوافدين من شتّى أنحاء العالم، إذ يدرس في جامعاته عشرات الآلاف من الطلبة العرب والأجانب.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الرابعة (2024–2025)، الذي نظمته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة شادي مساعدة، ورئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة، إلى جانب عدد من السفراء والملحقين والمستشارين الثقافيين، ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة.


وقال محافظة إن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حرصت على أن تبقى مؤسسات التعليم العالي مفتوحة لأبناء الأمَّة العربية والإسلامية، وطلبة العلم من مختلف دول العالم، إيمانًا برسالتها الإنسانية وحضورها الحضاري، وتجسيدًا لدورها الريادي في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز جسور التواصل بين الشعوب والثقافات.

 
 
