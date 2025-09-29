"التعليم العالي" تكرم أوائل الطلبة الوافدين خريجي الجامعات الأردنية

الوكيل الإخباري- أكَّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، أن الأردن يفخر بكونه مقصدًا مفضَّلًا للطلبة الوافدين من شتّى أنحاء العالم، إذ يدرس في جامعاته عشرات الآلاف من الطلبة العرب والأجانب.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الرابعة (2024–2025)، الذي نظمته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة شادي مساعدة، ورئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة، إلى جانب عدد من السفراء والملحقين والمستشارين الثقافيين، ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة.